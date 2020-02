Uma pessoa morreu em uma batida entre um carro e uma carreta na BR-381, na altura de Nova União, na região Central de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (26). Por causa do acidente, o trânsito ainda está lento na rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no km 410 e uma aeronave da corporação chegou a ser acionada para socorrer o motorista do veículo Ônix preto. O médico tentou medidas de reanimação, mas o homem, de 38 anos, morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito está funcionando em sistema de pare e siga e há congestionamento nos dois sentidos da rodovia.