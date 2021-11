Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, ocorrido na manhã desta quinta-feira (25), fechou parte do Anel Rodoviário na altura do km 538, próximo ao bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte. Devido a ocorrência, foi necessária a interdição parcial da via no sentido Rio de Janeiro. Às 8h20, a lentidão chegava a 5 km.

Conforme informou a Via 040, concessionária que administra o trecho, o fluxo no local começou a ser normalizado às 9h10. Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente.

Leia mais:

Queda de avião monomotor mata uma pessoa na zona rural de João Pinheiro, no Noroeste de Minas

Batida entre van e caminhão deixa quatro mortos e sete feridos no Anel Rodoviário, em BH

Idosa morre em acidente envolvendo ônibus e carro na BR-040