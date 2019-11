Duas rodovias federais estão interditadas, ou pelo menos parcialmente, na manhã deste sábado (16) devido a acidentes com mortos. Na BR-381, na altura do bairro Borba Gato, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma batida entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no sentido Espírito Santo na altura do km 451, próximo à ponte do rio das Velhas. O trânsito está lento nos dois sentidos, com congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros.



As informações iniciais do Corpo de Bombeiros indicam que havia uma vítima masculina, inconsciente e presa às ferragens, no carro de passeio. Porém, mais tarde, a corporação divulgou que o óbito do motorista do Fiat Uno foi confirmada no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

Houve derramamento de óleo na pista com 15 metros de extensão. Para evitar novos derrapagens e novos acidentes, os militares aplicaram serragem sobre a pista.



Felixlândia

Já na BR-040, na altura do km 358, em Felixlândia, na região Central do Estado, a batida envolveu um Volkswagen Santana e um carreta Volvo, segundo a PRF. No carro de passeio estavam dois passageiros, sendo que um deles morreu no local e o outro foi socorrido para o Hospital de Curvelo, na mesma região, em estado grave.

Ainda conforme a corporação, a carga de soja da carreta derramou na pista e está sendo retirada pela concessionária. Conforme a Via 040, que administra a rodovia, o acidente aconteceu no início da manhã e interditou totalmente os dois sentidos. Por isso, foi necessário desviar o fluxo pelo acostamento, o que causa lentidão.

