Dois acidentes foram registrados na tarde desta sábado (15) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na BR-262, o trânsito está interrompido na altura de Juatuba após o tombamento de uma carreta de minério. Na BR-381, em Sabará, seis pessoas ficaram feridas na batida entre dois carros.

O tombamento da carreta no km 363 da BR-262 provocou derramamento da carga na pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) paralisou o fluxo de veículos em uma das mãos da rodovia, no sentido Belo Horizonte, para a retirada do caminhão e a limpeza do local.

15h46 - Pista totalmente liberada neste instante, porém ainda há lentidão no local. https://t.co/pp0zUbcGMh — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) May 16, 2020

Já em Sabará, três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o socorro de seis vítimas de uma batida entre dois carros de passeio. O acidente foi no Km-455, no bairro Jardim Vitória, próximo ao Posto Beija-Flor.

Segundo a corporação um homem foi resgatado e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Uma viatura da PRF também está no local para garantir a segurança e fluidez do trânsito.