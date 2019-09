Um acidente na BR-040, altura do KM 588, próximo a Itabirito, na região Central de Minas, deixa um rastro de congestionamento na rodovia neste domingo (22). O trecho que estava interditado desde o fim da tarde no sentido Belo Horizonte já foi liberado, mas deixou cinco quilômetros de lentidão para os motoristas que seguem rumo à capital mineira. Este é apenas um dos quatro acidentes registrados em um intervalo de menos de três horas neste domingo e que complicam a vida dos motoristas na rodovia que liga o Rio de Janeiro ao Distrito Federal.

Outro acidente, neste caso, entre um ônibus e um carro, interditou o caminho de quem seguia para o Rio de Janeiro logo após o acesso a Alfredo Vasconcelos, na região Central de Minas. Um dos ocupantes do carro ficou levemente ferido. A colisão ocorreu no início da noite no KM 694 da BR-040 e provocou reflexos nos dois sentidos já que, em função da batida, a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, estava utilizando a pista no sentido Belo Horizonte como mão dupla.

Já em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um acidente gerou retenção de três quilômetros para os motoristas que chegavam a Belo Horizonte. E em Santos Dumont, na Zona da Mata, mais um acidente causou lentidão de dois quilometros na altura do KM-739 da rodovia. Em nenhum dos casos houve mortes ou vítimas com ferimentos graves.

