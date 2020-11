Dois acidentes deixam trânsito lento na rodovia BR-381, na altura do bairro Bom Destino, em Sabará, desde o final da manhã desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na primeira ocorrência um homem foi atropelado no acostamento da via, no sentido Vitória. Já o segundo foi com uma carreta, que ficou em L, interditando a pista.

De acordo com a PRF, a vítima do atropelamento não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro.

Já no km 448, onde a carreta atravessou na pista em L nos dois sentidos da rodovia, bloqueando totalmente o tráfego. Parte da via ainda segue interditada no início da tarde, causando cerca de 10 quilômetros de congestionamento, no sentido Vitória, conforme a Polícia Rodoviária. O tráfego está sendo conduzido no modo Pare e Siga, de forma intercalada.