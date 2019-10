Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois que dois carros bateram na BR-381, na manhã desta quinta-feira (10). O acidente aconteceu na altura do km 362, em João Monlevade, na região Central de Minas. Poucos minutos depois, no mesmo trecho, outro acidente deixou um ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no primeiro caso, dois automóveis seguiam na mesma direção quando o motorista de um deles atingiu a lateral do outro. Por causa do choque, o trecho da rodovia teve que ser interditado.

O acidente aconteceu por volta das 6h40 e, durante os trabalhos da perícia, a estrada ficou totalmente fechada. Poucas horas depois, agentes da PRF adotaram o esquema "Pare e Siga" para liberar o trânsito na rodovia.

Depois que a perícia foi concluída, e o corpo e os carros removidos, a pista foi liberada. A PRF não informou o estado de saúde das vítimas com ferimentos, e nem para onde elas foram levadas.

Outro acidente

No mesmo trecho houve um segundo acidente. A PRF informou que um carro saiu da pista e capotou, também no km 362. Uma pessoa ficou ferida.