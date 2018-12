A saída para o feriado de Natal é marcada por acidente nas estradas que cortam Minas Gerais. Uma pessoa morreu em uma colisão envolvendo dois carros e dois caminhões na BR-381, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma idosa e duas crianças se feriram na batida e foram socorridas, em estado grave, ao Hospital de Pronto-Soccoro João XXIII em Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta de 4h50.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito na rodovia, na altura do km 450, é lento. As pistas chegaram a ficar completamente interditadas na madrugada, mas, às 7h15, a PRF informou que parte do trânsito foi liberado fluindo no sistema “pare e siga”. As circunstâncias que levaram ao ocorrido também não foram repassadas até esta publicação.

Timóteo

Em Timóteo, no Vale do Rio Doce, outro acidente, desta vez uma colisão frontal também na BR-381 deixou sete pessoas feridas. A ocorrência foi registrada pela PRF por volta 7h40 e não há detalhes da batida ainda. Entre as vítimas, três estão com quadros agravados de Traumatismo Craniano Encefálico, além de lesões pelo corpo, enquanto quatro foram socorridas em estado estável, com fraturas de membros e ferimentos pelo corpo.

Além das equipes da corporação, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Timóteo trabalham no socorro às vítimas. O acidente ocorreu próximo ao km 282 e o trânsito é complicado no trecho.