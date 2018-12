A saída para o feriado de Natal é marcada por acidente nas estradas que cortam Minas Gerais. Uma pessoa morreu em uma colisão envolvendo dois carros e dois caminhões na BR-381, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (23).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que há outras vítimas na batida, mas não informou o estado de saúde e quantas pessoas estão envolvidas. O acidente ocorreu por volta de 4h50. As circunstâncias que levaram ao ocorrido também não foram repassadas até esta publicação.

Conforme a corporação, o trânsito na rodovia, na altura do km 450 é lento. As pistas chegaram a ficar completamente interditadas na madrugada, mas, às 7h15, a PRF informou que parte do trânsito foi liberado fluindo no sistema “pare e siga”.

Timóteo

Em Timóteo, no Vale do Rio Doce, outro acidente, desta vez uma colisão frontal também na BR-381 deixou sete pessoas vítimas feridas. A ocorrência foi registrada pela PRF por volta 7h40 e não há detalhes da batida ainda. Entre as vítimas, três estão em estado grave e quatro em quadro estável.

Além das equipes da corporação, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Timóteo trabalham no socorro às vítimas. O acidente ocorreu próximo ao km 282 e o trânsito é complicado no trecho.