Quem precisou passar pelo Complexo da Lagoinha, no início da manhã desta segunda-feira (4), enfrentou trânsito lento. No viaduto Leste, o acesso para a faixa de ônibus do Move da Avenida Cristiano Machado foi bloqueado, no sentido bairro. O motivo foi uma grande extensão de óleo na via, com risco de derrapagem. Os bombeiros foram acionados para limpeza no trecho.



Mais tarde, um acidente deixou a região ainda mais congestionada. Um ônibus atingiu um semáforo, no viaduto Oeste, na saída do túnel exclusivo para ônibus, sentido Cristiano Machado. Equipes da BHTrans foram acionadas para manutenção do sinal. Os bombeiros não souberam dizer se o ônibus tem alguma ligação com vazamento de óleo. Por volta de 11h30, os trabalhos dos militares já tinham terminado e o trânsito no local foi liberado.

E por volta de 11h, a BHtrans registrou um atropelamento também no Complexo da Lagoinha, no sentido bairro, o que causou novo congestionamento. A via foi liberada por volta de 12h. Não há informações sobre a vítima nem sobre o estado de saúde dela.

⛔️Acidente

10h No Complexo da lagoinha, ônibus colidiu em um semáforo na saída do túnel exclusivo para ônibus sentido Cristiano Machado (Viaduto Oeste) Nossa equipe está local realizando a manutenção semafórica. Aguardando reboque. Trânsito está lento na região. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 4, 2019