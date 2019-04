Dois acidentes e um carro com problema mecânico deixaram o trânsito ainda mais complicado na manhã desta segunda-feira (8) no Anel Rodoviário e na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte.

De acordo com a BHTrans, uma colisão no sentido Rio de Janeiro do Anel Rodoviário, na altura da avenida Pedro II, no bairro Jardim Montanhês, na região Noroeste, deixou reflexos e lentidão até a avenida Tancredo Neves e a Carlos Luz. O acidente foi registrado por volta das 8h05. Cerca de 40 minutos depois, a via foi liberada, desafogando o tráfego.

Outro acidente, dessa vez, na avenida Deputado Último de Carvalho, no Planalto, na região da Pampulha, dificultou o trânsito no sentido bairro/Centro, na avenida Cristiano Machado, com reflexos até a MG-010. O problema foi registrado foi por volta das 7h34 pela BHTrans e a pista foi liberada cerca de meia hora depois. Apesar da agilidade, a circulação ficou prejudicada.

Por volta das 7h57, um carro com problema mecânico na altura da rua São Lázaro, no bairro Sagrada Família, na região Leste, atrapalhou o tráfego no sentido Centro/bairro, na Cristiano Machado.

Segundo a BHTrans, não houve registro de vítimas.