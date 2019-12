Quatro pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado (14), em dois acidentes registrados em dois pontos distintos do Anel Rodoviário. Os locais dos sinistros estão a aproximadamente 12 quilômetros de distância, sendo um sobre o viaduto do bairro São Francisco, na Pampulha, e o outro na altura da Vila Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro deles aconteceu no KM 456 e envolveu um caminhão e um carro de passeio, que acabou ficando prensado entre a parede de proteção do viaturo e o veículo de carga.



Veículo de passeio acabou sendo prensado entre o caminhão e a mureta de proteção do viaduto Veículo de passeio acabou sendo prensado entre o caminhão e a mureta de proteção do viaduto

Quando os militares chegaram ao local, encontraram as duas vítimas, um homem de 59 anos e uma mulher de 49, já do lado de fora do carro. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Motociclista teve pé amputado

Já no bairro Vila Oeste, foi a vez de uma motocicleta se envolver em um acidente com um caminhão, na altura do KM 353 do Anel. No local havia duas vítimas: um homem de 31 anos que teve o pé direito amputado e outro, sem idade divulgada, que apresentava ferimentos leves.



A rodovia precisou ser fechada para que o helicóptero dos bombeiros pousasse A rodovia precisou ser fechada para que o helicóptero dos bombeiros pousasse

O helicóptero da corporação precisou pousar na pista para socorrer o motociclista. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. As causas do acidente ainda não foram identificadas.

Leia mais:

Encontrado corpo que pode ser de homem que desapareceu durante temporal em Ibirité

Grávida e duas crianças se ferem após carro bater em árvore ao desviar de outro que capotou

Casa desaba após deslizamento e deixa um morto e dois feridos em Vespasiano

Caminhão de hortaliças tomba e atinge carro e pedestres em Nova Lima; oito pessoas ficaram feridas