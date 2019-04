A Vale confirmou que uma detonação na mina do Onça, entre 11h e 12h desta terça-feira (2), produziu uma vibração que assustou os moradores de Itabira, na região Central do Estado.

“Foi sentido no prédio do Fórum com bastante intensidade. E não foi à primeira vez. Vem ocorrendo com frequência, contou a advogada Vera Sant'Ana, que trabalha no bairro Esplanada da Estação.

No bairro Alto Pereira, moradores também relataram momentos de tensão. “Parecia que a minha casa ia cair”, disse a dona de casa Geralda Ribeiro.

A empresa esclareceu, ainda, “que as suas minas operam em conformidade com as normas técnicas vigentes. A empresa realiza o controle dos efeitos gerados pelas suas detonações, por meio de monitoramentos sísmicos conduzidos por empresa independente, com equipamentos devidamente calibrados, operados por profissionais habilitados”, diz o comunicado.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade confirmaram o recebimento de vários chamados por conta dos fortes tremores.

Os moradores do bairro Areão já estão acostumados com os tremores causados pelas detonações nas minas, mas nesta terça foi diferente. “Foi anormal. O espelho da minha casa balançou, achei que a parede ia cair. As janelas também balançaram muito”, conta Andrea Duarte Miller, que convive com o problema há quase 50 anos.

A Vale tem hoje duas minas e três usinas de beneficiamento de minério de ferro em Itabira.

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Unb), que apura esse tipo de situação, não registrou nenhum fenômeno na região, mas em novembro de 2014, um tremor de 2.3 graus na Escala Richter foi registrado na cidade, segundo o observatório. Na época, especialistas informaram que o abalo foi de pequena magnitude e não causou danos físicos e nem feridos.

