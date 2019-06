Um homem acusado de matar o atendente de padaria Daniel Christyano dos Reis de Jesus em outubro de 2016, no bairro Rio Branco, em Venda Nova, será julgado pelo 3º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nesta segunda-feira (3).

O julgamento será presidido pela juíza Myrna Fabiana Monteiro Souto e está previsto para começar às 12h45, no Fórum Lafayette.

De acordo com a denúncia oferecida do Ministério Público, em 22 de outubro de 2016, no interior de uma padaria, o acusado efetuou disparos com arma de fogo que causaram a morte de Daniel Christyano dos Reis de Jesus, que trabalhava no local. Momentos antes do crime, Daniel havia pedido ao réu para vestir uma camisa para que ele pudesse permanecer no interior do estabelecimento comercial.