O decreto que adia a volta às aulas para crianças de 5 a 11 anos para o dia 14 de fevereiro em Belo Horizonte foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (28). A medida vale para todas as escolas da cidade, mesmo as privadas e da rede estadual.

Na última quinta-feira (27), o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), anunciou a manutenção da volta às aulas na rede estadual de ensino para o dia 7 de fevereiro. A decisão, no entanto, está sujeita às regras de cada cidade. Portanto, não é válida para Belo Horizonte entre o público específico de 5 a 11 anos.

A justificativa apresentada pela prefeitura da capital para postergar o início do ano letivo é dar uma semana a mais para que os pais levem as crianças para se vacinar contra a Covid-19.

Veja o calendário da volta às aulas em BH:

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI): 7 de fevereiro

Escolas públicas e privadas de educação infantil para crianças de até 5 anos: 7 de fevereiro

Escolas públicas e privadas para crianças de 5 a 11 anos: 14 de fevereiro

Escolas públicas e privadas para crianças e adolescentes acima de 11 anos: 7 de fevereiro

