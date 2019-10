Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo (20), com cerca de 10 quilos de maconha, no aglomerado Ventosa, Região Oeste de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar, em duas semanas, essa é a segunda vez que ele é encaminhado à delegacia.

Ainda de acordo com a corporação, o flagrante aconteceu após uma denúncia. Com o menor, também foram encontrados um revólver de calibre 32, um cartucho com munição, três porções pequenas de cocaína e dois sacos com embalagens para armazenar o entorpecente.

No último dia 11, o adolescente havia sido abordado durante uma operação da Polícia Civil, que culminou na receptação de mais de uma tonelada de maconha. O carregamento vinha de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e foi interceptado na BR-626.

