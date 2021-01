Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na noite desse sábado (30), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima apresentava lesões na cabeça, provocadas por disparos de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada no fim da noite de ontem, na rua Cinco, localizada no bairro Pousada do Lago. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

Aos militares, a mãe da vítima contou que o garoto saiu de casa acompanhado por um outro homem, por volta das 19h de sábado, e não voltou para casa. Ela também confessou à PM que o filho estava envolvido com venda de entorpecentes e que recebia ameaças. O adolescente tinha passagens pela Polícia.

O corpo da vítima foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia de Esmeraldas.

