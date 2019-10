Uma adolescente de 14 anos está internada em estado grave após ser baleada na cabeça na porta de uma escola em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (28). A menina foi socorrida para a Upa da cidade e, em seguida, transferida para o hospital Regional de Betim, também na RMBH, onde passou por uma cirurgia.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida pelos disparos na porta da Escola Estadual José Amâncio dos Santos, que fica no bairro Resplendor, na saída do turno da manhã. Quando os militares chegaram ao local, ela estava caída no chão.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Mas, segundo os policiais, o irmão da adolescente teria envolvimento com tráfico de drogas na região do bairro Machado.

No local, testemunhas que presenciaram o crime não quiseram dar detalhes sobre o ocorrido. Porém, a diretora da instituição contou que ouviu dois tiros e que o suspeito teria fugido a pé no sentido da avenida Miguel Paes.

A escola tem câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a polícia na identificação do autor.

