Uma adolescente de 15 anos foi baleada na cabeça nesta terça-feira (22) no bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito seria o namorado dela, de 19 anos, que tem várias passagens pela polícia.

A vítima foi socorrida para um hospital da cidade e transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no apartamento do autor, em um conjunto habitacional e testemunhas contaram que após ouvirem um barulho viram o suspeito correndo no sentido MG-030 e pedindo carona. Até o momento, o jovem não foi localizado.

Os militares trabalham com duas hipóteses para o crime. A primeira seria que a adolescente queria terminar o namoro e o rapaz não aceitou e tentou matá-la, e a segunda, que ele estaria brincando com uma arma de fogo e teria disparado sem querer.

Ainda conforme a PM, ele tem passagens por ameaça, porte ilegal de arma e lesão corporal contra um policial militar.