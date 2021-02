Um adolescente, de 15 anos, foi baleado após uma briga em um baile funk na madrugada deste domingo (28), na Vila Mangueiras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Testemunhas contaram para os policiais que estavam em uma festa quando integrantes de uma gangue do bairro Morada da Serra, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, chegaram e teriam brigado com a vítima por causa de uma mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares faziam o patrulhamento pela avenida Waldir Soeiro Emirich, por volta das 4h, quando se depararam com um veículo prestando socorro a uma vítima de disparos de arma de fogo. O jovem ferido foi encaminhado para a Upa Barreiro com um tiro na barriga.

Os ocupantes do carro contaram aos militares que eles estavam numa festa quando se envolveram numa briga com integrantes de uma gangue de Ibirité, que estariam dando em cima de uma mulher, que também era alvo de interesse dos amigos. Após a confusão, as provocações continuaram e o adolescente saiu da festa acompanhado por outros dois amigos.

Eles foram seguidos e a briga continuou, desta vez, por disputa de ponto na região. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima tentou fugir ao ver que um dos suspeitos estava armado, mas foi baleado.

Em seguida, os suspeitos fugiram em um Ford Ka e até o momento não foram localizados.

O adolescente foi tranferido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.