Um adolescente de 17 anos foi baleado enquanto participava de uma festa clandestina em Manhuaçu, na região da Zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no início da noite de domingo (16), em uma quadra poliesportiva. Um suspeito de 18 anos foi detido em flagrante.

O jovem atingido no pescoço contou que estava no local com amigos quando viu o vulto de uma pessoa se aproximando. Na sequência, escutou os disparos e caiu após ter sido alvejado. O menor disse não saber o motivo da tentativa de assassinato.

Ele foi socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital da região. O jovem estava consciente e, segundo a equipe médica, não corre risco de morte.

O suspeito do crime fugiu do local, mas foi detido pouco tempo depois. Ele já tinha passagem na polícia por outros delitos.

Evento ilegal

A festa, que não tinha autorização da prefeitura para acontecer, reuniu uma multidão em uma quadra do bairro Petrina. Antes da tentativa de assassinato, os policiais estiveram no local após serem informados que havia aglomeração no espaço.

Lá, os PMs fizeram contato com a organizadora do evento, informou sobre a proibição de festas durante a pandemia e sugeriu que a comemoração fosse encerrada. A pessoa que promoveu o evento disse que iria encerrar o festejo, mas não acatou a orientação da PM.

Aproximadamente uma hora depois, a corporação voltou ao local para registrar o boletim de ocorrência da tentativa de assassinato. Só então as pessoas que estavam na quadra foram orientadas a deixar o local.