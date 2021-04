Após passar cerca de 13 horas perdida em uma mata e gritar por socorro, uma adolescente de 18 anos foi encontrada no Topo do Mundo, em Brumadinho, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira (8). Ela foi levada para um hospital com escoriações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa notou que a jovem entrou na área verde, mas não retornou, por volta das 19h dessa quarta-feira (7). Além disso, a testemunha contou que ouviu gritos nas proximidades do condomínio Retiro do Chalé, na mesma região.

Os militares iniciaram buscas ainda nessa quarta, mas precisaram interromper devido às condições do local. Na manhã desta quinta, retornaram a atuação e conseguiram localizar a jovem em uma área de difícil acesso. Ela estava consciente, mas apresentava uma suspeita de fratura, além das escoriações.

A mulher foi encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Leia mais:

Vacinação contra o influenza na capital paulista será feita em escolas

Motorista de app é assassinado a tiros após possível briga de trânsito em Santa Luzia

Estudo da Fiocruz mostra que quase 90% dos vacinados em primeira dose têm anticorpos contra a Covid