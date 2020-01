Uma adolescente de 16 anos procurou a Polícia Militar no sábado (4) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para relatar que foi estuprada por um pastor da clínica de reabilitação em que estava internada. De acordo com o relato, os estupros vinham acontecendo há seis meses.

No boletim de ocorrência, há a informação de que a jovem estava internada no local há dois anos. A menina relatou que, meses atrás, o pastor, de 51 anos, a perguntou sobre relações sexuais que teria tido com rapazes anteriormente e disse que poderia ajudá-la a se libertar. Ele teria passado as mãos nos cabelos e no corpo da adolescente, que tentou empurrá-lo. Neste momento, teria acontecido o primeiro abuso.

Ela disse ainda que toda vez que o pastor a via, mandava que entrasse no escritório dele para estuprá-la. Isso chegou a provocar uma desconfiança entre as pessoas da clínica, que chegaram a questioná-la se tinha um relacionamento com o pastor.

Ela contou ainda que, após um noivado onde ela e outras pessoas da clínica teriam ido para cantar, o pastor deixou as outras pessoas primeiramente em casa e depois a levou para um motel. A adolescente contou ainda que o homem comprou contraceptivos para ela não engravidar. O caso só foi levado à polícia, segundo a vítima, quando ela teve coragem de contar a situação aos seus pais.

A Polícia Civil informou que foi aberto um inquérito na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A delegada Bianca Mondaini informou que diligências estão em andamento.

