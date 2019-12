Uma adolescente de 15 anos afogou-se em uma piscina e foi salva, na manhã deste sábado (7), em Contagem, na Grande BH. Ela chegou a ficar mais de um minuto submersa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na Estrada Chico Mendes, 490, no bairro Solar do Madeira, dentro do condomínio Águas Cantantes. A menina estava brincando na água quando submergiu e não conseguiu retornar. Os militares foram chamados.

Enquanto o socorro se deslocava até a residência, uma pessoa que estava no local pulou na estrutura, a retirou da água e iniciou os trabalhos de massagens cardíacas. No entanto, ela não respondia aos estímulos e, portanto, não respirava. Ela chegou a ficar pouco mais de um minuto debaixo d'água.

Em nova chamada aos militares, esses foram informados que a menina voltou a respirar, mas continuava inconsciente. Pouco depois, a vítima recobrou a consciência. Os agentes chegaram ao local e atenderam a vítima, juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).