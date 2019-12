A Polícia Civil deve abrir inquérito esta semana para apurar as circunstâncias sobre a morte de um adolescente de 17 anos, na madrugada deste domingo (15), em Timóteo, no Vale do Aço. O garoto teria invadido a casa da namorada grávida para agredi-la com um facão e teria sido morto pelos pais da menina.

Demonstrando grande nervosismo, o garoto teria dito que iria arrancar o filho da barriga da moça. Após luta corporal, o casal teria tirado o facão da mão do rapaz e ferido o jovem com diferentes objetos até a morte.

De acordo com a Polícia Civil, o delegado de plantão compreendeu que o casal agiu em legítima defesa e os dois não foram presos em flagrante. Após a investigação, a instituição decidirá se eles devem responder por homicídio.