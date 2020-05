Uma adolescente de 14 anos, moradora de Betim, morreu após contrair Covid-19 na cidade de São Paulo, onde estava desde janeiro, aguardando para fazer um transplante cardíaco. Como os dados oficiais levam em conta a cidade de residência das vítimas, a morte entrou para a estatística do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde também foram confirmados 25 casos da doença e um outro óbito.

A adolescente estava em Tratamento Fora de Domicílio (TFD), desde o ano passado, com todas as despesas cobertas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ela contraiu o novo coronavírus enquanto estava internada em São Paulo. De acordo com a Prefeitura de Betim, e seu quadro clínico complicou em razão da patologia pré-existente, que a deixava em condição de imunodeprimida. Ela morreu no domingo (3) e seu corpo foi transferido para Minas no dia seguinte. Não houve velório.

Betim teve 3.160 notificações de síndrome gripal e 552 delas foram descartadas para Covid-19, segundo a administração municipal.

Leia mais:

Caixa abre 58 agências em Minas neste sábado para saque de auxílio emergencial

Adesão ao isolamento social cai de 62,1% para 38,6% em Minas e preocupa especialistas

Kalil revoga multa de R$ 80 para quem for flagrado sem máscara em BH