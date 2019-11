Um adolescente de 14 anos foi levado ao hospital com um corte profundo e extenso no rosto depois de levar um soco de um colega dentro de uma escola municipal em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (5). No momento em que foi agredido, os óculos que o menino usava se quebrou em seu rosto, provocando um grave ferimento.

O adolescente ferido foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital da Criança. Lá o jovem recebeu sete pontos no rosto e passa bem.

Para os policiais, o menino suspeito da agressão, de 12 anos, afirmou que esbarrou no colega, levou um murro e revidou. Já o garoto que foi parar no hospital contou que tudo começou com um caso de bullying.

A escola fica na praça Estevam Pucci

De acordo com a vítima, o outro menino costumava frequentemente apertar seus mamilos, porque está um pouco acima do peso. Isso teria acontecido novamente nesta terça e o adolescente teria revidado com um murro no ombro do outro, que lhe deu um soco no olho esquerdo.

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Uberaba informou que o ocorrido na escola não é uma situação corriqueira e os procedimentos de praxe foram realizados, como chamar a família, suspender o aluno e encaminhar os relatórios aos órgãos responsáveis, como o Conselho Tutelar.

“A Secretaria de Educação não admite atitudes como essas dentro do ambiente escolar e, pelo contrário, tem feito um trabalho de conscientização dos alunos, começando com a formação dos professores, com ações de educação para a paz, mediação de conflitos, dentre outros”, afirmou a pasta.

Leia mais:

Acidente com escolar deixa quatro feridos em BH nesta quarta

Curso de Cosmética e Estética do Promove conquista nota máxima no MEC