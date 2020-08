Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Paracatu, na região Noroeste de Minas, nessa sexta-feira (14). Na casa do indivíduo, além de outros itens, foi localizada uma máscara do pintor Salvador Dalí, fantasia que ficou famosa no seriado de TV 'La Casa de Papel'.

A máscara, segundo a Polícia Militar, era utilizada para o cometimento de roubos.

De acordo com a PM, os militares cumpriram mandado de busca e apreensão contra o rapaz, de 16 anos, após o jovem ter sido alvo de denúncias sobre a posse de arma de fogo.

Na residência do adolescente, localizada no bairro Paracatuzinho, foram localizados dois papelotes de cocaína, um revólver calibre 32, duas munições calibre 32, além de um celular. Todo o material foi apreendido, juntamente com a máscara.

À PM, o adolescente afirmou que mantinha a arma de fogo em casa como forma de proteção pois ele teria "muitos inimigos".

O rapaz foi apreendido e a ocorrência foi encerrada na 5a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.