Um adolescente de 14 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (10), suspeito de roubo e estupro em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme informou a Polícia Militar (PM), o autor invadiu uma casa, no bairro Nova Esperança, e, com uma arma de fabricação caseira, anunciou o assalto. No local estavam uma mulher, de 41 anos, uma filha, de 16, e dois filhos de 11.

Aos militares, a mãe contou que jogava baralho com os jovens na área externa da residência, quando foi surpreendida pelo autor. A mulher pediu que os filhos entrassem em casa no momento em que o roubo foi anunciado. Em seguida, foi estuprada pelo adolescente dentro de um banheiro localizado do lado de fora do imóvel.

Logo depois, o autor entrou na residência e, por descuido, deixou a arma na mesa. Neste momento, ele foi imobilizado pela mulher e atingido pela filha dela com golpes de taco de sinuca, sendo amarrado até a chegada da polícia

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé, com cortes no supercílio e escoriações. O adolescente confessou os crimes e disse que tinha a intenção de roubar celulares.