Adolescentes de 16 anos receberão, a partir de terça-feira (21), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para o público, o imunizante será aplicado nas 37 Unidades Básicas de Saúde da cidade.

Para receber a dose, os adolescentes precisam estar acompanhados da mãe, pai ou responsável; apresentar um documento de identidade com foto; além do Cartão SUS, cartão de vacina e um comprovante de endereço. Os endereços dos postos de imunização podem ser vistos aqui.

Segundo a prefeitura do município, as pessoas imunossuprimidas, como as que são transplantadas ou as que fazem hemodiálise, que não compareceram aos postos na última semana para receber a dose de reforço, ainda podem ir até o Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) para garantir a terceira aplicação.

Além delas, as pessoas com 80 anos ou mais, que foram vacinadas com a Coronavac, permanecem com a aplicação da dose de reforço garantida nas UBSs. Quem tem 18 anos ou mais e ainda não tomou nenhuma dose da vacina contra a covid-19 também poderá procurar o Cerest para se imunizar. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

