Adolescentes fazem uma rebelião na Unidade Sócio Educativa do Bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois agentes são feitos reféns, sob ameaças feitas pelos internados com instrumentos cortantes.

Vários adolescentes fugiram, enquanto outros foram para o telhado da instituição. Nove foram recapturados, sendo seis pela Guarda Municipal.

Pelo menos 12 viaturas policiais foram acionadas e fazem cercos na região, enquanto um helicóptero sobrevoa a região.

Militares fazem revistas dentro das casas do bairro Horto para tentar encontrar esconderijos dos jovens que fugiram. O funcionamento do metrô chegou a ser temporariamente suspenso enquanto aconteciam as buscas nas imediações da Estação Horto.

Alguns adolescentes teriam fugido pela rua Pitangui, pouco tempo antes da partida entre Coimbra e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, no Independência, que fica a poucos quarteirões da Unidade Sócio Educativa.

Até o momento não há vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que vai se manifestar sobre o assunto ainda neste domingo.

A unidade fica na avenida dos Andradas