Treze adolescentes fugiram após uma rebelião na Unidade Socioeducativa do bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (15). Três agentes socioeducativos foram feitos reféns, mas foram liberados após intervenção de profissionais da própria unidade e de outras vizinhas, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Em cerca de três horas, 12 adolescentes foram recapturados por agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Pelo menos 12 viaturas policiais foram acionadas e fazem cercos na região, enquanto um helicóptero sobrevoa a região, em busca dos dois adolescentes ainda fugitivos.

A fuga foi descoberta no momento em que guardas municipais, que patrulhavam a região, viram três adolescentes correndo. Ao abordá-los, verificaram que eram da unidade socioeducativa.

Alguns adolescentes teriam fugido pela rua Pitangui, pouco tempo antes da partida entre Coimbra e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, no Independência, que fica a poucos quarteirões da unidade. Por causa do jogo, o policiamento é maior no bairro do Horto.

Militares fazem revistas dentro das casas do bairro Horto para tentar encontrar esconderijos do jovem que permanece foragido. O funcionamento do metrô chegou a ser suspenso por 25 minutos enquanto aconteciam as buscas nas imediações da Estação Horto. Alguns adolescentes passaram pelos trilhos durante a fuga.

Até o momento não há vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um dos agentes feitos de refém teve de ser levado ao hospital por ter ficado muito abalado psicologicamente com a situação.

De acordo com a Sejusp, o cálculo sobre os danos provocados pelos participantes da rebelião estão sendo levantados (veja nota abaixo).

A unidade fica na avenida dos Andradas

Helicóptero Pégasus é usado nas buscas

Confira, na íntegra, nota enviada pela Sejusp:

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que 11 adolescentes do Centro Socioeducativo Horto, em Belo Horizonte, foram recapturados neste domingo. Treze jovens conseguiram fugir por volta das 15h de hoje - portanto, menos de três horas depois, apenas dois adolescentes continuam sendo procurados. As recapturas aconteceram rapidamente por meio de uma ação integrada das forças de segurança, envolvendo Sejusp, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

As fugas aconteceram depois que parte dos jovens da unidade conseguiram conter três agentes socioeducativos. Neste momento, esses agentes ja foram liberados por intervenção de outros profissionais da unidade Horto e de Centros Socioeducativos vizinhos.

O cálculo dos danos ao patrimônio estão sendo contabilizados.

Os adolescentes envolvidos terão seus atos e nomes comunicados ao Judiciário para aplicação das sanções cabíveis".