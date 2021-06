Seis adolescentes foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (17) após provocar tumulto em um shopping de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O grupo tinha de 11 a 16 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o chefe de segurança do centro de compras, que fica no bairro Cidade Industrial, acionou a Polícia Militar e informou que os jovens estavam cercando as pessoas e, com o uso de uma faca, coagindo os clientes a dar dinheiro a eles.

Assim que os militares chegaram ao local, eles tentaram fugir, mas dois adolescentes foram apreendidos ainda dentro do shopping e outros quatro no estacionamento.

Um dos frequentadores entregou uma faca aos militares e contou que um dos menores teria jogado a arma no chão durante a fuga.

Ao realizar buscas, a PM encontrou cerca de R$ 100 com os suspeitos, que foram encaminhados para a delegacia de plantão de Contagem. O garoto de 11 anos foi entregue ao pai como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A equipe de segurança informou que essa não é a primeira vez que os menores agem dentro do shopping e que imagens do circuito de segurança podem comprovar a ação do grupo.

