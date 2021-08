Estudantes dos ensinos médio e superior podem participar de processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio na Advocacia-Geral da União (AGU), com bolsa de até R$ 1.125,69. Em Minas, há oportunidades para três cidades. As inscrições gratuitas e a prova-online devem ser feitas no site (clique aqui) do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até 8 de setembro.

De acordo com o edital de seleção (veja aqui), há chances de trabalho para alunos do ensino médio de Divinópolis, na região Central; além de vagas de estágio para universitários de Direito de Uberaba, no Triângulo, que estejam cursando entre o 1º e o 4º semestres; e Montes Claros, no Norte de Minas (5º ao 8º períodos). A instituição não informou a quantidade de oportunidades disponíveis.

O valor da bolsa varia de acordo com a carga horária e o nível de ensino. Para o médio, vai de R$ 486,05 para jornada de 4h por dia a R$ 694,36 (6h/dia). Já para o ensino superior, o auxílio varia de R$ 787,98 (4h/dia) e R$ 1.125,69 (6h/dia). Há, ainda, ajuda de transporte no valor de R$ 10 por dia de estágio.

Seleção

Ainda conforme o certame, a seleção será feita em três etapas, sendo a primeira caracterizada pela inscrição, seguida por prova on-line (que deve ser feita até 8 de setembro) e finalizando com testes feitos pela AGU, o que pode incluir entrevista, aplicação de questão discursiva, objetiva e análise curricular, segundo conveniência da unidade da unidade interessada.

A prova de nível médio será composta por 20 questões, sendo metade sobre Língua Portuguesa e o restante sobre Matemática. Já o exame para nível superior terá 40 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco perguntas sobre conhecimentos gerais e 25 perguntas sobre conhecimentos específicos.

Leia mais:

Grande BH tem vagas de emprego com salários de até R$ 6,5 mil; confira oportunidades

Em Uberlândia, Bolsonaro culpa ex-presidente Lula por aumentos no preço da gasolina

Inscrições para Programa Especial de Formação de Docentes, do Cefet-MG, terminam nesta terça