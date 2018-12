Uma advogada de 31 anos foi presa na noite desta terça-feira (18) por suspeita de ter planejado um plano de resgate do marido, que está preso no Complexo Penitenciário de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma das estratégias para o plano foi roubar um Renault Duster e transformá-lo para que ficasse como um veículo do sistema prisional, clonando a placa e plotando com imagens idênticas às dos carros oficiais. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi roubado no mês passado, no bairro Gutierrez.

De acordo com a PM, a inteligência da corporação levantou a informação de que a advogada e um grupo de comparsas estariam planejando a fuga de um homem chamado Chacal, preso por tráfico de drogas. Uma equipe foi até o endereço da suspeita, no bairro Eldorado, em Contagem, e lá encontrou dois veículos cobertos, um Renault Duster clonado e alterado e um Pegeout 206 que havia sido roubado no dia 11 de dezembro.

A chave do Renault foi encontrada dentro do apartamento da suspeita. Dentro desse carro clonado, os policiais encontraram vários materiais que seriam usados na fuga: um revólver calibre 38 com a numeração raspada, munição, capas de coletes com emblemas do sistema prisional, fardamento e coturnos. Também havia muitos miguelitos, dispositivos feitos com pregos para furar pneus de outros carros, caso houvesse uma perseguição. Dentro do apartamento da advogada, havia ainda dois celulares (além do que estava nas mãos dela) e vários chips.

Um outro homem suspeito foi entrevistado por policiais, mas não foi encontrado nenhum material ilegal em sua posse. Um porteiro do edifício confirmou que esse suspeito teria dirigido os carros apreendidos e que teria usado um fardamento. A chave do Pegeout foi localizada dentro do apartamento de outro suspeito, ainda não localizado.

A polícia suspeita que outros veículos seriam clonados para a ação de resgate do preso. O caso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Sistema Prisional e com a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais (OAB/MG), mas ainda não obteve respostas.