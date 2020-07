Uma advogada de 34 anos foi presa em flagrante por tentativa de assassinato contra dois policiais militares. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita jogou o carro na direção dos agentes que caminhavam na rua Carmo do Rio Claro, no aglomerado Pedreira Prado Lopes, região Noroeste de Belo Horizonte.

Ao ser detida, de acordo com a PM, a mulher teria admitido o delito e dito que "deveria ter passado na cabeça do policial". O caso foi registrado na noite de terça-feira (21). Além das tentativas de assassinatos, a advogada recebeu três multas por fazer manobras bruscas, dirigir ameaçando pedestres e outros veículos.

Contra a mulher já haviam duas ocorrências registradas neste ano. Uma, em maio, por ameaça e calúnia. Em junho, ela foi fichada por desacato e desobediência policial. Em todas as situações, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foram acionados para acompanhar as ocorrências.

No boletim de ocorrência consta que os militares seguiam a pé para registrar um caso em um posto policial quando foram surpreendidos por um Honda Civic preto. A mulher ao volante teria jogado o carro em direção aos agentes e fugido em alta velocidade logo em seguida.

Ela foi perseguida, mas conseguiu escapar. No entanto, a PM montou uma operação de busca e encontrou o veículo suspeito estacionado na Central de Flagrantes (Ceflan) 1, no bairro Floresta. Lá, a advogada foi detida em flagrante.

Testemunhas no local teriam presenciado o momento em que ela admitiu o crime e dito que deveria ter atropelado os policiais. A ocorrência foi registrada na própria Ceflan.

