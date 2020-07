Um avião de pequeno porte caiu sobre o telhado de uma empresa na Colônia do Giarola, em São João del Rei, na região Central de Minas, nesta quarta-feira (22). O piloto da aeronave teve ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o profissional realizava preparação para pouso no Aeroporto Municipal Prefeito Octávio de Almeida Neves, localizado às margens da BR-383, altura do km 94, por volta das 11h30, quando perdeu o controle do avião e caiu sobre o telhado de uma empresa de mineração.

Oito militares e três viaturas foram empenhados no acidente. O piloto, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido em consciência e com ferimentos leves.

Os Bombeiros também atuaram na retirada da aeronave do alto do telhado.