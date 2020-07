Um avião do tipo planador caiu sobre o telhado de uma mineradora, em São João del Rei, na região Central de Minas, nesta quarta-feira (22). O piloto da aeronave, de 67 anos, teve ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu quando o homem, que é engenheiro civil, realizava preparação para pouso no Aeroporto Municipal Prefeito Octávio de Almeida Neves, que está localizado às margens da BR-383 e próximo à empresa.

Segundo a corporação, por volta das 11h30, o piloto teria perdido o controle do avião, vindo a cair sobre o telhado da mineradora. Oito militares e três viaturas foram empenhados no acidente. O piloto foi socorrido do avião e levado pelo Samu à Santa Casa da cidade. Ele estava consciente e com ferimentos leves.

Os Bombeiros também atuaram na retirada da aeronave do alto do telhado. Nenhum funcionário da mineradora se feriu.