A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave prefixo PR-MLA, se acidentou no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (20) estava com a documentação e com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) em dia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o copiloto, de 76 anos, morreu. O piloto, de 28, foi resgatado após ficar preso às ferragens da cabine e levado de helicóptero, em estado grave, ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela unidade, não divulga boletim médico dos pacientes.

O terceiro tripulante, um homem de 31 anos, conseguiu sair sozinho do avião. Ele sofreu escoriações leves e foi assistido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

"Os bombeiros chegaram de forma muito rápida ao acidente, evitando que a aeronave entrasse em combustão, uma vez que uma grande quantidade de combustível foi derramada no local. Em seguida, as equipes especializadas de salvamento entraram na cabine onde os pilotos estavam presos na fuselagem. Quando abriram a porta do avião foi retirado o primeiro passageiros com escoriações leves e foi atendido pelo Samu. Após, iniciamos os trabalhos de retirada dos que estavam presos às ferragens e constatamos que um estava em óbito e concentramos no socorro do outro piloto", explicou o major Fábio Alves Dias, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA).

Acidente foi registrado nesta terça-feira

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionado e que as causas do acidente serão investigadas, mas os militares que trabalharam no socorro das vítimas disseram que o trem de pouso da aeronave não abriu, o que teria provocado o choque contra as árvores na saída da pista.

Leia Mais:

BHTrans cria linhas de ônibus para desafogar estações do Move

Metrô de BH retoma operação até as 23h a partir de quinta-feira