Um Boeing 777 da Latam, que fazia a rota entre Guarulhos (SP) e Londres, fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início madrugada desta quinta-feira (20). Por causa dessa manobra de emergência, a aeronave ficou parada na única pista do aeroporto, fechando-a para pousos e decolagens.

Mais de sete horas depois do fechamento da pista do Aeroporto de Confins (o pouso foi feito à 1h43), ainda não há previsão para a liberação e os pousos e decolagens não devem voltar à normalidade antes das 19h. De acordo com a concessionária BH Airport, todos os passageiros foram retirados em segurança e a aeronave teve seus pneus danificados, que terão que ser trocados na pista para possibilitar a sua retirada.

A concessionária diz ainda que todos os voos com destino a Belo horizonte estão sendo direcionados a outros aeroportos e recomenda a todos os passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o aeroporto.

Oito rodas do trem de pouso foram danificadas durante o pouso e será necessário trocá-las para tirar a aeronave do local. Cada roda pesa em torno de 250 quilos e terão de vir de outro aerporto em um avião cargueiro ou em aviões de pequeno porte. “As equipes do Aeroporto Internacional de BH e a Latam estão trabalhando em parceria para providenciar os equipamentos necessários para a troca”, disse a concessionária.

Após o pouso, as rodas danificadas tiveram de ser resfriadas por brigadistas do aeroporto. Alguns vídeos, que registraram esse trabalho, circularam pelas redes sociais. Confira:

Em nota, a Latam Airlines Brasil informou que o voo LA8084 partiu de São Paulo à 00h30 e alternou para Confins em razão de questões técnicas. "Em razão disso, 30 voos da companhia de e para Confins foram cancelados até as 19h e um alternado”, afirmou. A Latam reforça aos passageiros que confirmem a situação de seus voos diretamente na página Status de voos e não se dirigirem ao aeroporto”. Outra opção é que os passageiros liguem para 4002-5700 (nas capitais) ou 0300-570- 5700 (nas demais localidades do Brasil).

O problema afetou o funcionamento do Aeroporto de Guarulhos, o maior do país. Da meia-noite até as 8h de nesta quinta, 19 voos atrasaram no aeroporto internacional da Grande São Paulo. Das 100 chegadas previstas para esse período, 11 atrasaram e uma foi cancelada. Das 74 partidas, oito tiveram atrasos e duas foram canceladas. Neste momento, segundo a GRU Airport, que administra o terminal, três chegadas e duas partidas enfrentam atrasos.

Redes sociais

Uma internauta que estava dentro do Boing 777 relatou o medo sofrido pelos passageiros durante o pouso forçado. Segundo o perfil @paula_atp, o piloto teria dito no microfone do avião que havia um problema grave, o sistema elétrico havia parado e a aeronave estava sem estabilidade. "Depois de mais uns 20 minutos de choro, reza e desinformação, o piloto avisa que íamos pousar e estava 'tudo sobre controle'. Piloto conseguiu pousar praticamente 'às cegas' e do jeito que o avião parou ficou", publicou.

A internauta postou ainda uma foto de como ficou o avião após a atuação dos brigadistas, que lançaram espuma química sobre as rodas danificadas: