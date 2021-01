O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, terá voos diretos para 37 cidades no mês de janeiro, sendo 35 brasileiras e duas no exterior: Cidade do Panamá e Lisboa, em Portugal. Desse total, 31 operações são regulares e seis sazonais, como os casos de Cabo Frio e Búzios ( ambas no Rio de Janeiro), Guarapari (Espírito Santo), João Pessoa (Paraíba), Aracaju (Sergipe) e Foz do Iguaçu (Paraná). As operações visam a atender a demanda de alta temporada no terminal.

Todos eles já estão sendo operados desde dezembro de 2020, com exceção de Aracaju, que agora entra em operação com a realização de cinco voos semanais partindo de Confins.

Esses destinos se somam a outros 30 que já estavam em operação. Confira:

Jericoacoara (CE)

Maceió (AL)

Natal (RN)

Teixeira de Freitas (BA)

Ribeirão Preto (SP)

Florianópolis (SC)

Vitória da Conquista (BA)

Barreiras (BA)

Carajás (PA)

Fortaleza (CE)

Curitiba (PR)

Governador Valadares (MG)

Goiânia (GO)

Ilhéus (BA)

Porto Alegre (RS)

Brasília (DF)

Cuiabá (MT)

Congonhas (SP)

Guarulhos (SP)

Montes Claros (MG)

Santos Dumont (RJ)

São Luiz (MA)

Uberlândia (MG)

Campinas (SP)

Vitória (ES)

Belém (PA)

Porto Seguro (BA)

Recife (PE)

Salvador (BA)

Lisboa (Portugal), operado pela Tap

De acordo com o gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, Clayton Begido, a entrada de novos destinos e a programação de voos extras têm o intuito de atender os passageiros que desejam retomar as viagens a lazer durante o verão. “Nossa ideia é manter as operações com a máxima segurança possível para que todos tenham a tranquilidade e confiança em voar e circular pelo terminal. Estamos sempre em busca de ampliar a conectividade de Minas Gerais com o Brasil e também com o mercado internacional”, avaliou.

Aumento de viagens e passageiros

A expectativa é de que cerca de 700 mil pessoas passem pelo aeroporto ao longo de janeiro, um aumento de 15% em relação a dezembro. Já o número de voos deverá chegar a cerca de 6.000, alta também de 15% na comparação com o mês anterior. Além disso, esse volume representa uma retomada de cerca de 80% das operações que ocorriam em fevereiro de 2020.

Antes da pandemia, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Em torno de 300 voos eram operados por dia entre pousos e decolagens. Eram oferecidos voos para 45 destinos, sendo cinco internacionais (Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal).

