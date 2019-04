Após dois meses em obras para reparar as más condições da pista, o Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Ipatinga, foi reaberto pela Agência Nacional da Aviação (ANAC), em decisão publicada nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a Portaria nº 1.124 da Anac, a pista volta a ficar liberada para operações de pousos e decolagens, após as obras serem concluídas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG). Agora, depende das companhias aéreas retomarem os voos no aeroporto.

As intervenções, porém, são paliativas. As obras definitivas ainda serão feitas pelo governo federal, ao custo de R$ 12 milhões, com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (Fnac).