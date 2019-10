Mais de 30 expositores participaram da primeira edição da Feirinha de Macacos neste sábado (19), no distrito de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A intenção é que a feira de produtos artesanais aconteça mensalmente.

O público pôde conferir produtos de diferentes áreas, como bazar, bebidas, alimentação, artesanato, doces e quitandas e produtos típicos da roça. Entre as delícias vendidas no local estavam o pastel de umbigo de banana e o de banana com queijo e coco.

Mel e bala de coco estavam entre os produtos comercializados

A comunidade de Macacos sofreu com a queda do turismo local depois que 125 famílias foram evacuadas da região, após elevação do nível de segurança na barragem da Mina Mar Azul. A evacuação aconteceu em fevereiro deste ano e as famílias não puderam retornar às suas casas até o momento porque ainda não houve uma garantia de que a barragem não corre risco de se romper.

