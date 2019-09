Infelizmente, o caso do bebê que morreu ao cair numa banheira, dentro de casa, nesta terça-feira (3), não é um fato isolado. De acordo com o ONG Criança Segura, o afogamento é o acidente que mais tira vida de meninas e meninos de 1 a 4 anos no Brasil. Somente em 2017, foram registrados 439 casos dessa natureza no país, conforme dados apurados pela organização não governamental junto ao Ministério da Saúde.

Depois dos acidentes de trânsito, os afogamentos são as principais causas de mortes também entre crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no país, segundo levantamento feito pela ONG. Sufocação, quedas, intoxicação, queimaduras e disparos de armas de fogo também são fatores que levam crianças à morte em território nacional. Há dois anos, 111 mil crianças foram internadas no país por acidentes.

Veja quais foram os registros para mortes acidentais entre crianças no ano de 2017:

Embora haja uma redução contínua no número de acidentes fatais entre crianças e adolescentes desde a criação da ONG, em 2001, foi registrado um aumento de 4,49% no número de afogamentos em 2017, em relação ao ano anterior. Também houve elevação no número de casos de disparo acidental de armas de fogo (+95%), queimaduras (+3,83%) e intoxicação (+6,76).

Por outro lado, houve redução nos casos de mortes acidentais de meninas e meninos até 14 anos no trânsito (-7,89%), sufocação (-5,93%) e quedas (-1,09%).

Cuidados

De acordo com a ONG Instituto da Infância, um adulto deve supervisionar de forma ativa e constante as crianças e adolescentes, onde houver água, mesmo que saibam nadar, ou os lugares sejam considerados rasos. Quem tem criança em casa com idade inferior a 5 anos não pode deixar baldes com água expostos e tampas de vaso sanitário abertas.

Alarmes e capas de piscina garantem mais proteção, mas não eliminam o risco de acidentes. Esses recursos devem ser usados em conjunto com as cercas e a constante supervisão dos adultos.



Veja aqui o Manual de Prevenção de Acidentes na Infância preparado pelo instituto.

