Uma agência do Banco do Brasil de Coimbra, na Zona da Mata mineira, ficou fechada nesta segunda-feira (6) após ser alvo de criminosos durante a madrugada

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 4h. Apesar da violência da explosão, os assaltantes não conseguiram retirar nenhum valor dos caixas e fugiram em um carro de cor branca.

Investigações apontaram que o veículo usado no crime foi roubado em Juiz de Fora e encontrado abandonado na MGC-120, que dá acesso ao município de Viçosa. No interior do carro foi localizado um revólver calibre 38 e munição calibre 12.

Antes da fuga, o bando espalhou vários "miguelitos", objeto preparado com pregos retorcidos e metais pontados, pela estrada, para dificultar o trabalho dos militares. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) auxilia no rastreamento e na tentativa de encontrar os criminosos.

Em nota, a Assessoria de Comunicação do Banco do Brasil (BB) informou que a instituição colabora com a investigação. "Clientes e usuários do BB podem buscar atendimento alternativo no correspondente bancário com a marca Mais BB na cidade ou na agência do município de Viçosa".

