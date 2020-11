Agências da Caixa Econômica Federal estão abertas neste sábado (21) para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial em Minas Gerais. Ao todo, 67 unidades funcionarão até às 12h no estado.

Segundo a Caixa, todas as pessoas que procurarem atendimento durante o período de funcionamento das agências serão atendidas. Nascidos em abrirl e maio, dos ciclos 3 e 4 do auxílio emergencial extensão, receberão atendimento neste sábado para recebimento do benefício.

Foram creditados R$ 6,1 bilhões para este público. Desse total, R$ 2,7 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial e o restante, R$ 3,4 bilhões, às parcelas do auxílio emergencial extensão. Somados aos pagamentos deste sábado, os valores do auxílio serão disponibilizados para 67,8 milhões de brasileiros, em um montante de R$ 258,2 bilhões e um total de 428,7 milhões de pagamentos.



Em Belo Horizonte, cinco agências estão abertas nas unidades dos bairros Barreiro (avenida Afonso Vaz de Melo, número 399), Centro (rua Carijós, número 218 e rua Tupinambás, número 62), Glória (avenida Abílio Machado, número1873) e Venda Nova (rua Padre Pedro Pinto, número 1580).

A relação de todas as agências que estão abertas pode ser conferida no site do banco.

Uso digital dos recursos

Continuam disponíveis aos beneficiários do auxílio e aos trabalhadores com direito ao saque emergencial do FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e qr code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Também está disponível no aplicativo Caixa Tem a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

