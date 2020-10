As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão fechadas em todo o país na sexta-feira (30). Isso porque o Governo Federal decidiu transferir o Dia do Servidor Público, que é celebrado no dia 28 de outubro, para a sexta-feira, permitindo um descanso de quatro dias para os trabalhadores do funcionalismo público – já que segunda-feira (2) é feriado.

A decisão de fechar as agências na sexta-feira foi anunciada pela Governo Federal na terça-feira (27). Os trabalhadores podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Por meio do aplicativo Meu INSS, o cidadão pode buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços pelo celular. Também é possível resolver dúvidas pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.