A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) suspendeu, neste sábado (20), o contrato de um policial penal que trabalhava no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Ele foi preso na quarta-feira por suspeita de tráfico de drogas. O desligamento, até o fim das investigações, foi publicado no Diário Oficial do Estado, em ato do diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).

A apuração das suspeitas segue na Corregedoria da Sejusp e, caso sejam confirmados os indícios, o servidor será demitido 'a bem do serviço público'.