Centenas de servidores da segurança pública de Minas, acompanhados por deputados estaduais da comissão de mesmo tema da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), cobram do Estado o pagamento das perdas inflacionárias da categoria em frente à Cidade Administrativa, na região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (9). O trânsito no local não foi bloqueado.

Diversas entidades participam do protesto, incluindo o Sindicato da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindpol/MG), Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindepominas), e Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen).

De acordo com Wladmir Dantas, vice-presidente do Sindppen, o movimento teve início às 12h, e conta com cerca de 10 mil profissionais, que chegaram à capital em 50 ônibus vindos de várias cidades mineiras. Segundo ele, os coletivos ocupam uma faixa da via, e não impedem a circulação de veículos na MG-010, conhecida como Linha Verde.

Dantas também afirmou que o deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB) 'transferiu' a sessão ordinária da Comissão de Segurança Pública da ALMG da sede da Casa, na região Centro-Sul de BH, para a frente da sede do governo de Minas, com o objetivo de chamar a atenção do Estado para a necessidade da reposição inflacionária.

"Por volta das 16h, os deputados foram chamados lá para cima e estão em reunião com a Segov (Secretaria de Estado de Governo). Nós queremos que ele (Romeu Zema) cumpra o que prometeu e pague as duas parcelas que faltam", declarou. A reunião seguia por volta das 18h desta quinta.

Ato não tem hora para terminar, segundo um dos participantes

Ainda conforme o sindicalista, a primeira parte do valor foi paga em agosto do ano passado. A segunda está prevista para quitação neste mês; e a terceira no ano que vem. No mês passado, grupos da segurança pública fizeram uma manifestação semelhante em frente à sede da ALMG.

A reportagem procurou o deputado Sargento Rodrigues e o governo de Minas, mas ainda não obteve retornos.

