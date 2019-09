Na manhã deste domingo (29), funcionários da concessionária Via 040 passaram por um momento especial durante o trabalho na BR-040. Após serem acionados por moradores de Caetanópolis, na região Central de Minas, os agentes se depararam com uma mulher grávida em trabalho de parto. Os profissionais atenderam à mulher rapidamente e, às 11h50, a pequena Ágata nasceu dentro da ambulância da empresa que administra a rodovia.

A mãe e a bebê foram encaminhadas, com segurança, pela ambulância da empresa, para a maternidade de Sete Lagoas, e passam bem.

Este foi o 17º bebê a nascer com o auxílio das equipes da concessionária desde 2014, quando a empresa assumiu a administração do trecho da BR-040 compreendido entre Brasília e Juiz de Fora.

A Via 040 disponibiliza aos usuários 21 postos de atendimento ao longo do trecho sob concessão, um a cada 45 quilômetros aproximadamente. As bases são equipadas com 35 ambulâncias e equipes aptas ao socorro de casos de urgência e emergência, de acordo com a concessionária.

